شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن معرض أسبوع البيئة بواجهة الدمام اليوم والان نبدء بالتفاصيل

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم، المعرض المصاحب لأسبوع البيئة تحت عنوان «نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا» بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، وذلك بمقر مخيم فرع الوزارة بالواجهة البحرية في كورنيش الدمام.

ويعد مخيم البيئة هو الرئيسي من ضمن 6 مخيمات أخرى موزعة في الوقت ذاته على محافظات المنطقة: الأحساء، القطيف، الجبيل، حفر الباطن، قرية العليا، حيث تتضمن الفعاليات: مرسم للأطفال، وقافلة بحرية، ومسرح للأطفال، وقافلة مرورية، وحملة التشجير، ونثر البذور، وحملة تنظيف الشواطئ، على مدى 5 أيام.

من جانبه، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م.عامر المطيري، إن هذا الأسبوع يأتي بديلا عن أسبوع الشجرة الذي كانت الوزارة تحتفي به في كل عام منذ 1398هـ، لتنطلق في رحاب أوسع من مجرد الاحتفال بالشجرة، والتعريف بأهميتها، والمحافظة عليها، والتعهد برعايتها، إلى الاحتفاء بالبيئة وكل ما تحتضنه من أنشطة وممارسات ومؤثرات في كامل محيطنا البري والبحري والهوائي.

وأشار المطيري إلى أن المعرض المصاحب يسلط الضوء على إيصال الرسالة التي من أجلها أقيم، وهى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات في الحفاظ على البيئة، إضافة إلى رفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة وأثر ذلك عليهم، والمساهمة في الحد من التلوث البيئي من خلال الأركان المتعددة بمشاركة الجهات الحكومية، والقطاعات الأهلية، والجمعيات، واللجان التطوعية.

وأضاف إن الرسالة من هذا الأسبوع تستهدف كافة شرائح المجتمع بمختلف أعمارهم، كما قدم دعوته لزيارة المخيم والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المقامة داخل أروقته، مقدما شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لحرصهما الدائم والمستمر على دعم الأنشطة والفعاليات لكل ما من شأنه الحفاظ على صحة ورفاهية المواطن ومصلحة الوطن والذي يأتي امتدادا لدعم ورعاية الحكومة الرشيدة أعزها الله.