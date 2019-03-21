شكرا لقرائتكم خبر عن معدة بتقنية عالية لمعالجة الحفر في حاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

بدأت أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي بالعمل على مشروع معالجة وإصلاح الحفر بالطرق والشوارع بحاضرة الدمام من خلال استخدام المعدة الجديدة ذات التقنية العالية (JET PATCHER) "جت باشتر"، والتي وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير بضرورة البدء باستخدام هذه المعدة حسب توجيهات الوزارة ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري، بشكل كبير وعلى نطاق واسع، مؤكدا أن العمل يجري بحسب ما خطط له من قبل أمانة المنطقة الشرقية، حيث تم البدء في معالجة وصيانة الحفر في شوارع أحد أحياء الدمام.

وكانت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ممثلة في إدارة صيانة الطرق بوكالة التعمير والمشاريع، قد أجرت في وقت سابق مسحا شاملا لجميع الأحياء بالحاضرة؛ بهدف معالجة وصيانة جميع الحفر بالشوارع والطرق، حيث يتم إدخال هذه المعدة للحي ويتم إغلاق جميع الحفر بالكامل ليتم الانتقال بعدها لحي آخر بشكل سريع.

يذكر أن فرقا لمعالجة وإصلاح الحفر بصيانة الطرق قد بدأت العمل بهذه المعدة والتي تمكنت من صيانة ومعالجة العديد من الحفر في وقت سريع عبر هذه المعدة، ليتواصل العمل بها في عدد من الأحياء، وذلك حسب الجدول الزمني المعد مسبقا مع مراعاة عاملي السرعة والجودة في العمل، بالإضافة إلى البرامج التي تنفذها الأمانة في معالجة وإصلاح وصيانة الطرق والشوارع.