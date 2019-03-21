شكرا لقرائتكم خبر عن سجادة زهور بطابع إسلامي تجذب الزوار في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جذبت سجادة الزهور ذات الطابع الإسلامي والتي احتوت على أكثر من مليون زهرة طبيعية متنوعة زوار مهرجان الزهور الاجتماعي الترفيهي بمكة المكرمة خلال يومه الأول، والذي شهد توافد آلاف الزوار لحضور المهرجان الذي أعدته أمانة العاصمة المقدسة.

ويشكل المهرجان متنفساً جديداً لأهالي مكة المكرمة وزوارها حيث اكتظت المنطقة بالعائلات للمشاركة في هذا الكرنفال الاجتماعي الترفيهي وحرص الكثير من الزوار على التقاط الصور التذكارية، كما شهد الموقع توافد العديد من المعتمرين بالتنسيق مع مؤسسات وشركات العمرة. واطلع زوار المهرجان على الأجنحة الحكومية والخاصة المشاركة وفعاليات المسرح التفاعلي المصاحبة للمهرجان، واستمتع الأطفال والضيوف من مختلف الأعمار بمحتويات المهرجان ومعارض الفن التشكيلي وأركان الأسر المنتجة وذلك بمشاركة أكثر من ٥٠ أسرة منتجة لعرض منتجاتهم المتنوعة.

من جانبه، بين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة المهندس رائد سمرقندي أن مهرجان الزهور الذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة من ١٢-١٦ من شهر رجب الجاري يعد الأول من نوعه على مستوى مكة المكرمة، مشيراً إلى أن من أهداف المهرجان توعية الزوار بأنواع الزهور وأهمية المحافظة عليها والعناية بالحدائق والمنتزهات والمرافق العامة، وترسيخ السلوكيات السليمة لحماية البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري.