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تعاون بين المحكمة العمالية بالدمام واللجنة الوطنية

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استقبل رئيس المحكمة العمالية في الدمام الشيخ إبراهيم الخضيري، عضو اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة رئيس اللجنة العمالية في شركة سابك ناصر الدوسري، وناقشا أوجه التعاون بين اللجنة الوطنية وممثليها بالمنطقة الشرقية والمحكمة العمالية في الدمام.

وأكد الشيخ الخصيري، على أهمية المحاكم العمالية في تعزيز الحقوق وفرص الاستثمار، وتحسين بيئة العمل، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية بشكل كامل.

بدوره تناول الدوسري مهام اللجنة الوطنية للجان العمالية، والتعريف بدورها في العناية بجميع العاملين في المملكة.

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وتطرق الجانبان إلى الأدوار المأمولة للجان العمالية واللجنة الوطنية في معالجة الدعاوى الجماعية، والاحتياجات التنظيمية لسوق العمل، التي كشفها النظر القضائي في المنازعات العمالية.

وأكد الطرفان على أهمية توثيق العقود، في تعزيز جاذبية سوق العمل، وثقة الموظفين بالقطاع الخاص، وحماية حقوق العاملين، ومصالح المنشآت.

وأجاب عدد من قضاة المحكمة خلال اللقاء على استفسارات أعضاء اللجنة حول نظام العمل وأحكامه، معرفين بالمحكمة واختصاصاتها وأكثر القضايا التي ترد لها.


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