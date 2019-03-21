شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

اختتم برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية، الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة البيئة والمياه والزراعة، فعالياته في محافظات منطقة الرياض، من خلال تنفيذ البرنامج في سبع محافظات، حيث كانت آخر محطاته في منتزه جبلة بمحافظة الدوادمي مؤخراً.

وشارك محافظ الدوادمي رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة زيد بن محمد التميمي، وبإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، بالشراكة مع سياحة الرياض، وحضور أعضاء المجلس المحلي والبلدي ولجنة التنمية السياحية بالمحافظة، ومجموعة كبيرة من طلاب المدارس بالدوادمي وأطفال جمعية إنسان.

وقدم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورشة عمل لطلاب مدارس المحافظة، عن المبادئ السبعة لبرنامج (لا تترك أثرا)، تناولت أهمية العناية بالبيئة والمتنزهات العامة وعدم العبث بها، سواء بالاحتطاب أو إلقاء المخلفات التي تشكل تهديدا لها، وأساسيات رحلات التنزه أو التخييم.