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نجاح أول زراعة خلايا جذعية بجازان

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نجح فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في إجراء أول حالة لزراعة خلايا جذعية على مستوى مستشفيات المنطقة الجنوبية.

وقام الفريق الطبي بإجراء العملية لمواطن خمسيني مصاب بسرطان نخاع العظم النقوي «Multiple»Myeloma تحت إشراف كادر طبي سعودي من المستشفى. وأوضح المدير الطبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر استشاري أمراض الدم الدكتور حافظ ملحان أنه تم التحضير والتجهيز للفريق الطبي لزراعة الخلايا منذ حوالي 3 أشهر، وقد تقرر تنويم المريض وخضع لإجراء الزراعة بالمستشفى، حيث تكللت العملية بالنجاح مع متابعة وإشراف مستمرة بعد العملية، فيما كان لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام دور فعال في التعاون وتدريب وتحضير الفريق الطبي المساعد.

من جانبه أوضح مدير مستشفى الأمير محمد بن ناصر، الدكتور عبدالله خواجي أن قسم الأورام بالمستشفى يحظى بدعم واهتمام ومتابعة مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله نجمي، مؤكدا أن زراعة الخلايا الجذعية تعد إحدى أحدث طرق علاج أمراض الدم والأورام وهي متوفرة في المدن الطبية ومستشفيات المملكة.

وتم عرض فيديو لقاء مع المريض الذي تم إجراء العملية له ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر الأورام وأمراض الدم المقام حاليا بجازان، بمشاركة عدد من أبرز المتخصصين والخبراء في الأورام وأمراض الدم على مستوى المملكة والخليج.


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