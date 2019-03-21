شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 700 زائر بخيمة «ود» الصحية والان نبدء بالتفاصيل

تم فحص أكثر من 700 مستفيد من الرجال والنساء والأطفال للكشف عن أمراض السكر والضغط والعيون إضافة إلى تعليم ما يقارب 300 امرأة على الفحص الذاتي عن سرطان الثدي في الخيمة النسائية للمهرجان الصحي السنوي الذي نظمته جمعية ود الخيرية أمس بحديقة الربيع بالثقبة تحت شعار «صحتي هي حياتي».

وأكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر نعيمة الزامل استفادة ما يقارب 1300 زائر من المهرجان الذي نظمته الجمعية بالشراكة مع التجمع الصحي الأول والتعاون مع 9 جهات حكومية وخيرية مرتبطة بتقديم الخدمات العلاجية والتوعوية والذين شاركوا جميعا للتعريف بخدماتهم الصحية وتثقيف الزوار عن الأمراض غير المعدية والصحة العامة، موضحة أن المهرجان يهدف إلى تنمية الوعي الصحي ومعرفة أعراض الأمراض وطرق الوقاية منها، إضافة إلى تقليل نسبة نمو الأمراض غير المعدية بين أفراد الأسر التي ترعاها الجمعية، وأضافت: إن المهرجان تضمن إطلاق مبادرة صحية للأطفال تتمثل في زراعة 90 شتلة من الزهور بالحديقة للمحافظة على البيئة والصحة العامة كصدقة جارية للمتوفين من مرضى السرطان بدعم من إدارة مراكز الرعاية الأولية بالخبر.

وأشارت المشرفة على المهرجان الصحي ابتسام الشيخ إلى أن المهرجان تضمن أركانا تثقيفية لعدة جهات منها المراكز الصحية بالخبر ومجمع الأمل للصحة النفسية وجمعية السرطان السعودية وجمعية السكر ومركز التأهيل الشامل وجمعية تعافي وجمعية السكر وفريق دراجي لمرضى التصلب المتعدد ومركز غضون المستقبل للرعاية النهارية وأركانا للجمعية.