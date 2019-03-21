شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات لليمنيين والان نبدء بالتفاصيل
كما وزع 200 سلة غذائية، تزن 14 طنا و800 كيلو غرام، للنازحين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 1،200 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102،170 سلة تستهدف تسع محافظات يمنية، الجوف، المهرة، شبوة، مأرب، حضرموت، الضالع، لحج، سقطرى، عدن. ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 330 مشروعا.
فيما نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدورات الإدارية وتنمية المهارات الحياتية لـ 100 معيلة من معيلات الأسر في مديرية الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.
واستهدفت الدورة تمكين المتدربات من إدارة مشاريعهن الصغيرة، وإكسابهن مهارة التسويق وفن الادخار وكيفية إعداد دراسة الجدوى لإعداد المشاريع الصغيرة.
وتعد الدورات من ضمن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني بمشروع تحسين سبل العيش في اليمن.
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