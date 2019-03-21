شكرا لقرائتكم خبر عن «المرصد الحضري» تستعرض أبرز القضايا التنموية والان نبدء بالتفاصيل

عقدت اللجنة الاستشارية لأعمال المرصد الحضري اجتماعها الأول في قاعة الاجتماعات بأمانة المنطقة الشرقية أمس أول برئاسة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، وتم خلال الاجتماع استعراض أهم القضايا التنموية الناتجة عن المؤشرات الحضرية.

وتطرق الاجتماع إلى التعريف بالمرصد الحضري وعرض بعض المؤشرات الحضرية المنتجة، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لكل قضية تنموية تبحث دقة البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضية، ووضع المقترحات والحلول التي يمكن اتخاذها لمعالجة القضية التنموية وتحسين قيم المؤشرات، ورفع توصية الحلول لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية رئيس المرصد الحضري؛ للمساهمة بتوجيه التنمية الحضرية.

كما ناقش المجتمعون آليات ربط المؤشرات الحضرية برؤية المملكة 2030 وبرامجها مثل برنامج جودة الحياة وبرنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج الاستدامة المالية وبرنامج الإسكان، وكذلك ربطها بمحاور الإستراتيجية العمرانية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وقد كانت أهم القضايا التنموية التي تم التطرق لها هي قضية الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج وقضية النقل العام وخفض نسبة الفاقد السنوي من المياه مع خفض كمية استهلاك المياه للفرد باليوم، وزيادة أعداد محطات الرصد البيئي بالمنطقة وقضية الإسكان والمدارس المستأجرة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس مشعل العقيل وعميد كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عادل الدوسري وعميد عمادة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتورة نجاح القرعاوي وأمين عام المرصد الحضري المهندس ناصر آل ظفر وفريق عمل المرصد الحضري.