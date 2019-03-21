شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يستقبل سفير المملكة لدى بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض أمس، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى المملكة المتحدة.

وهنأ رئيس مجلس الشورى خلال الاستقبال سموه بالثقة الملكية الكريمة، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله بما يعزز العلاقات الثنائية بين المملكة والمملكة المتحدة، خاصة على مستوى العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

حضر الاستقبال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية الدكتور غازي بن زقر وعدد من مسؤولي المجلس.