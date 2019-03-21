شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وملك المغرب يستعرضان العلاقات الأخوية والأحداث الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع ملك المملكة المغربية الشقيقة محمد السادس، العلاقات الأخوية الصادقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر المحبة المتجذرة والراسخة على مر السنيين، والتأكيد على متانتها، والحرص على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.

وبحث خادم الحرمين الشريفين، خلال اتصال هاتفي أجراه أمس (الأربعاء) بملك المغرب، تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن أطيب تمنياته لمحمد السادس وللشعب المغربي الشقيق دوام التقدم والازدهار .