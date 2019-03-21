، تتويج "التواصل الحكومي" بجائزة أفضل حملة اتصال على مستوى الخليج 2018م ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المغلوث": تسلُّم الجائزة من نائب حاكم الشارقة دفعة لمزيد من العطاء والإبداع

توج نائب حاكم الشارقة، الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية بجائزة أفضل حملة اتصال حكومي عن ملف قيادة المرأة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2018م.

وتفصيلاً، تسلم الجائزة الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، المدير العام لمركز التواصل الحكومي المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام، وذلك نيابة عن وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، وذلك في حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي الذي أُقيم مساء أمس الأربعاء في مسرح المجاز بالشارقة.

وأُقيم حفل الجائزة ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي استضافته الشارقة أمس الأربعاء، ويستمر حتى اليوم الخميس (20 و21 مارس الجاري) في مركز "أكسبو الشارقة" تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة.

وتعد هذه الجائزة الثانية التي يفوز بها مركز التواصل الحكومي لهذا العام بعد فوزه بجائزة أفضل حملة إعلامية إبداعية لحج 1439هـ، التي توج المركز بها الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، خلال حفل افتتاح الملتقى العلمي العالمي التاسع عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.

من جهته، رفع المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام المدير العام لمركز التواصل الحكومي، الدكتور عبدالله المغلوث، خالص الشكر والتقدير إلى تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام على دعمه ومساندته الكبيرة لعمل مركز التواصل الحكومي، وفريق العمل المميز من شباب وشابات الوطن.

واعتبر "المغلوث" أن تسلُّم الجائزة من يد سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بمنزلة دفعة قوية للعاملين في مجال الاتصال الحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي ومراكزه، تحفزهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء والإبداع والتميز، بما يعكس الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لقادة دول المجلس، ويسهم في تحقيق ما تصبو إليه شعوب الخليج من تطلعات وطموحات وآمال.