، 5 مناسبات تستحق المشاهدة خلال فترة التوقُّف.. تعرَّف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - حراك دولي عالمي خلال أيام الفيفا

بعدما يزيد قليلاً على ستة أسابيع منذ نهاية بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات، أعادت المنتخبات الوطنية من مختلف أنحاء القارة تجميع صفوفها في أول نافذة دولية لهذا العام.

وبعد جولتين مثيرتين من منافسات دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو كرة القدم الدولية؛ إذ تقوم المنتخبات الوطنية من جميع أنحاء قارة آسيا بإعادة التجمع للمشاركة في المباريات الدولية.

إليكم خمس مناسبات، يجب مشاهدتها خلال سلسلة المباريات الدولية الودية القادمة.

ديربي خليجي

يبدو أن شكل المنتخبين الخليجيَّيْن الجارين (السعودية والإمارات) مختلفٌ تمام الاختلاف عن ذلك الذي ظهرا به في نهائيات كأس آسيا 2019، وذلك عندما يتواجهان في أبوظبي اليوم الخميس.

لقد انفصل المنتخبان عن مدربَيْهما بعد النتائج غير المرضية في البطولة القارية في يناير الماضي، وتعيين مدربَيْن محليَّيْن مؤقتَيْن.

وقد استبعد المدرب الإماراتي سالم عبد الرحمن من التشكيلة لاعبين أمثال إسماعيل مطر وأحمد خليل لصالح أسماء جديدة أصغر سنًّا.

في الوقت ذاته تم الاعتماد على المدرب يوسف عنبر على رأس الإدارة الفنية للصقور الخضراء بشكل مؤقت، ويشهد فريقه تغييرات بالجملة؛ إذ سيعطي الفرصة لـ23 اسمًا جديدًا، معظمهم يتلقون الدعوة للمرة الأولى لتمثيل المنتخب السعودي الأول.

كيروش وعقدة اليابان

يبدأ المدرب البرتغالي مهمته الجديدة مدربًا لكولومبيا بمواجهته آخر منتخب واجهه عندما كان مدربًا لمنتخب إيران، وذلك عندما يسافر الأمريكيون الجنوبيون إلى يوكوهاما لمواجهة الساموراي الأزرق يوم الجمعة.

يُذكر أن المنتخب الإيراني خرج من الدور قبل النهائي في بطولة كأس آسيا بخسارته بنتيجة 0-3 على يد المنتخب الياباني، كما التقى المنتخبان في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2018، وفازت اليابان بهدفين مقابل هدف واحد.

الصين لأول مرة مع كانافارو

سيكون أول اختبار للمدرب كانافارو مع التنين الصيني هو تكرار مواجهة دور الـ16 من بطولة كأس آسيا عندما يلتقي نظيره التايلاندي اليوم الخميس.

العراق ينظِّم بطولة الصداقة

يستضيف ملعب مدينة البصرة الرياضية الحديث في العراق بطولة دولية ودية لأول مرة منذ افتتاحه في عام 2013؛ إذ تتواجه ثلاثة من المنتخبات (العراق، سوريا والأردن)، وهي التي شاركت في بطولة كأس آسيا 2019، في هذه البطولة الودية التي تستمر منافساتها على مدار أسبوع واحد.

كأس (إيرمارين) 2019

تستضيف ماليزيا أول نسخة من بطولة كأس (إيرمارين) هذا الأسبوع. وتجمع البطولة الودية الدولية ماليزيا البلد المضيف إلى جانب جارتها سنغافورة، إضافة إلى سلطنة عمان وأفغانستان.