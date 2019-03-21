، طبيب "عموري" يؤكد أنه سيصبح اللاعب الأفضل في الخليج العربي بعد عودته ،

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أكد الطبيب الإسباني رامون كوجات الذي يشرف على إصابة عمر عبدالرحمن (عموري)، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن الأشعة التي أجراها بعد العملية الجراحية في الرباط الصليبي أظهرت تقييمًا جيدًا للركبة.
وطمأن الطبيب الإسباني، في فيديو بثه حساب الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجماهير الهلالية على إصابة اللاعب الإماراتي مؤكدًا عدم وجود سوائل في ركبته، كما أنها تبدو في ثبات كامل.
وتابع الطبيب الإسباني نحن سعداء والجميع يفكر بعودة عمر للعب الكرة، قائلاً إنه سيصبح اللاعب الأفضل في الخليج العربي بعد عودته.
وأجرى اللاعب أمس في مدينة برشلونة الإسبانية إشاعة لدى الطبيب للاطمئنان على سير برنامجه العلاجي والتأهيلي من إصابة الرباط الصليبي.
يُذكر أن عموري أُصيب بقطع في الرباط الصليبي في لقاء فريقه مع الشباب ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
طبيب "عموري" يؤكد أنه سيصبح اللاعب الأفضل في الخليج العربي بعد عودتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-21
أكد الطبيب الإسباني رامون كوجات الذي يشرف على إصابة عمر عبدالرحمن (عموري)، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن الأشعة التي أجراها بعد العملية الجراحية في الرباط الصليبي أظهرت تقييمًا جيدًا للركبة.
وطمأن الطبيب الإسباني، في فيديو بثه حساب الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجماهير الهلالية على إصابة اللاعب الإماراتي مؤكدًا عدم وجود سوائل في ركبته، كما أنها تبدو في ثبات كامل.
وتابع الطبيب الإسباني نحن سعداء والجميع يفكر بعودة عمر للعب الكرة، قائلاً إنه سيصبح اللاعب الأفضل في الخليج العربي بعد عودته.
وأجرى اللاعب أمس في مدينة برشلونة الإسبانية إشاعة لدى الطبيب للاطمئنان على سير برنامجه العلاجي والتأهيلي من إصابة الرباط الصليبي.
يُذكر أن عموري أُصيب بقطع في الرباط الصليبي في لقاء فريقه مع الشباب ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
21 مارس 2019 - 14 رجب 1440
01:28 AM
قال إن الأشعة التي أجراها بعد عملية الرباط الصليبي أظهرت تقييمًا جيدًا للركبة
أكد الطبيب الإسباني رامون كوجات الذي يشرف على إصابة عمر عبدالرحمن (عموري)، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن الأشعة التي أجراها بعد العملية الجراحية في الرباط الصليبي أظهرت تقييمًا جيدًا للركبة.
وطمأن الطبيب الإسباني، في فيديو بثه حساب الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجماهير الهلالية على إصابة اللاعب الإماراتي مؤكدًا عدم وجود سوائل في ركبته، كما أنها تبدو في ثبات كامل.
وتابع الطبيب الإسباني نحن سعداء والجميع يفكر بعودة عمر للعب الكرة، قائلاً إنه سيصبح اللاعب الأفضل في الخليج العربي بعد عودته.
وأجرى اللاعب أمس في مدينة برشلونة الإسبانية إشاعة لدى الطبيب للاطمئنان على سير برنامجه العلاجي والتأهيلي من إصابة الرباط الصليبي.
يُذكر أن عموري أُصيب بقطع في الرباط الصليبي في لقاء فريقه مع الشباب ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
، طبيب "عموري" يؤكد أنه سيصبح اللاعب الأفضل في الخليج العربي بعد عودته ،
المصدر : الخليج 365
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