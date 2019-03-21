، من دون سفر.. تجوّل افتراضيًا في ‎مهرجان الزهور الأول بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر تقنية الـ 360 والتي تعتمد على 48 صورة لعمل "واحدة"

أضحى بإمكان الجميع من خارج مكة المكرمة، التجول افتراضيًا في مهرجان الزهور الأول بمكة، عن طريق تقنية الـ 360.

وفي التفاصيل، أوضح لـ"الخليج 365" المصور الفوتوغرافي "نجا هلال السعيدي"، صاحب فكرة التجول الافتراضي في مهرجان الزهور الأول بمكة المكرمة، أنه بالإمكان ممن لم يستطيعوا زيارة المهرجان زيارته افتراضيًا عن طريق تقنية الـ 360 والتي تعتمد على مجموعة صور يصل عددها إلى 48 صورة لعمل نقطة واحدة "صورة واحدة".

وأشار إلى أنه استخدم التجول الافتراضي، وهي تقنية تم عملها عن طريق شركات مثل قوقل وتعتمد على مجموعة صور يصل عددها إلى 48 صورة لعمل نقطة واحدة " صورة واحدة " يتم تصويرها بأدوات متخصصة في تقنية الـ 360.

وأكد "السعيدي" أن الهدف من نقل حدث مهرجان الزهور الأول بمكة المكرمة عن طريق هذه التقنية جاء من باب إتاحة الزيارة الافتراضية لمن لم يتمكن من الحضور سواء من خارج مكة أو حتى من مختلف دول العالم.

ولفت إلى أن عدد مستخدمي التجول الخاص بالمهرجان منذ انطلاقه أمس الأول بلغ نحو 7 آلاف متصفح.

ويمكن للجميع التجول افتراضيًا في مهرجان الزهور الأول بمكة المكرمة بتقنية الـ 360 عن طريق الرابط:

https://bit.ly/2Ju3WsM

يُشار إلى أن المهرجان الذي يحتضنه مشعر مزدلفة، يحتوي على مليون زهرة متنوعة في تشكيل سجادة ذات طابع إسلامي بطول 185 مترًا وعرض 45 مترًا، ضمت عدة أنواع مختلفة من الزهور، هي: (أراولا بيضاء، وبنفسجي، وزينيا صفراء، وسلوزيا حمراء، وبيتونيا ألوان متعددة، وبفتة ألوان متعددة، وأمارنتاس أحمر).

ويحتوي المهرجان الأول بمكة المكرمة على ألعاب للأطفال، وهدايا للحضور، ومسرح ترفيهي، وأركان مخصصة للأسر المنتجة؛ ينتهي في السادس عشر من الشهر الجاري.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة في تصريح سابق إن اختيار مشعر مزدلفة لاحتضان المهرجان يعود إلى قرب الموقع وسهولة الوصول له، وجاهزية الموقع، وتوفر كل الخدمات، وبيئة مثالية لأعمال الزراعة والتشجير، وتسليط الضوء على المرافق الخدمية بالمشاعر المقدسة مثل طريق المشاة الممتد من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورًا بمزدلفة، والمرافق الخدمية بالمشاعر المقدسة متاحة للجميع ويمكن استخدامها للمتنزهين والزائرين على مدار العام.