“جسر الملك فهد” يطرح “بطاقة تخفيض” بنسبة 15% على رسوم العبور

أقرّت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم الأربعاء، تخفيض رسوم عبور الجسر بنسبة 15% لجميع المسافرين من جميع الجنسيات، وذلك من خلال طرح “بطاقة المسافر الدائم”، وهي بطاقة عضوية مسبقة الدفع.

وللحصول على العضوية، يتم تقديم الطلبات مصحوبة بصورة من هوية البطاقة الوطنية أو الإقامة، إضافة إلى دفع رسوم شحن البطاقة الحد الأدنى ٥٠٠ريال. وأشارت المؤسسة إلى إمكانية دفع رسوم شحن البطاقة دون الحاجة للدفع النقدي لدى بوابات تحصيل الرسوم في الجانبين، وذلك من خلال خيارات متعددة، ومنها: “مدى” و”فيزا” و”ماستر كارد”.