أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم (الأربعاء)، عن صدور قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تغيير اسم كلية القيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني.
وأوضحت ان خادم الحرمين الشريفين اعتمد إطلاق اسم الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله على الكلية. وسيصبح اسم الكلية بعد التتغير: “كلية الملك عبد الله للقيادة والأركان”، وذلك تقديراً للملك الراحل وجهوده في تطوير الحرس الوطني الذي كان يتولى رئاسته رحمه الله قبل أن يبايع ملكاً على المملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يعتمد إطلاق اسم “الملك عبد الله” على كلية القيادة والأركان بالحرس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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