“الحصيني” يرسم خارطة الأمطار المتوقعة حتى نهاية يوم الخميس

توقَّع الباحث المناخي عبدالعزيز الحصيني أن تهطل – إن شاء الله – أمطارٌمتفاوتة، بدءًا من هذه الليلة، ونهار الخميس، من مكان إلى آخر، وتكون من خفيفة إلى شبه غزيرة، ويصحبها حبات بَرَد.
وتشمل هذه التوقعات غرب وجنوب القصيم وعفيف ورنية والدوادمي والحفيرة ومهد الذهب وشرق السليل والأفلاج والمدينة وتثليث، وتمتد إلى العاصمة الرياض بنسبة ٢٠٪. وأضاف “الحصيني” بأن السُّحب الرعدية الممطرة بعد صلاة العشاء من مساء اليوم الأربعاء هي على أجزاء من غرب وجنوب القصيم وجنوب حائل وغرب منطقة الرياض وشرق المدينة وشرق رنية، مع رياح مثيرة للغبار إلى أن يصرفها الله.
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