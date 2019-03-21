بلدية الدائر تخصص خطًا ساخنًا لتلقي شكاوى النظافة

أطلق رئيس بلدية محافظة الدائر بمنطقة جازان، المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، خدمة بلاغات الشكاوى، والتي تعمل على مدار الساعة لخدمة سكان المحافظة واستقبال الشكاوى فيما يخص أعمال النظافة فقط.

وتم تحديد رقم (0557795674) على تطبيق تبادل الرسائل القصيرة «واتساب»، وذلك حرصًا من البلدية على حل كافة الشكاوى ورفع مستوى النظافة وحل جميع الإشكاليات في حينها.

وبيَّن المهندس عبدالمجيد مذكور أن البلاغات الواردة ستحظى باهتمام ومتابعة قسم النظافة بالبلدية، مشيدًا بدعم سكان المحافظة للبلدية من أجل الحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري، والحرص على أن تكون جميع الشكاوى واضحة البيانات.