كليات الفارابي تصدر بيانًا يوضح موقفها من «حفل التخرج»

أصدرت كليات الفارابي بالرياض، بيانًا جاء عقب المطالب التي تداولها طلابها عبر هاشتاج #طبيبات الفارابي، وهشتاج #حضور _والديهي _فرحتي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» طالبوا فيه الكلية بالسماح لأولياء أمورهم بحضور حفل تخرجهم، موضحة أنها تقدر كل مطالب طلابها التي يجب أن تكون متوافقة مع نظام جامعة الملك سعود التي تشرف بشكل مباشر على نظام الدراسة فيها، وهو ما أثر إيجابًا على مخرجات التعليم فيها وجعل منها هدفًا للخريجين.

وقالت الفارابي في بيانٍ لها الأربعاء (20 مارس 2019)، نشرته على موقعها الرسمي: «نقدر جليًّا مطالب أبنائنا الطلاب إلا أن ذلك يجب أن يكون متوافقًا مع أنظمة جامعة الملك سعود التي تشرف على كليات الفارابي الأهلية في الرياض؛ بالإشراف الأكاديمي من الجامعة، وتؤكد سعيها للاستفادة من خبرات الجامعة وأعرافها والأسلوب الإجرائي الذي تتبعه ومن ذلك حفلات التخرج للخريجين» مقدمة التهاني والتبريكات لطلابها الخريجين هذا العام.

الجدير بالذكر أن كليات الفارابي تعد من الكليات الأهلية المتخصصة في مجال الطب البشري والتمريض وطب الأسنان؛ حيث تشرف جامعة الملك سعود على كلياتها في الرياض، فيما تشرف جامعة الملك عبدالعزيز على كلياتها في جدة.