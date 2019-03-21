«قلب واحد».. مهرجان للتقارب الثقافي السعودي الإماراتي بالرياض

تشهد العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من٢١ إلى ٢٥ مارس الجاري، فعاليات مهرجان «قلب واحد»، والذي سيُقام في نادي الجولف بفندق الرياض إنتركونتننتال، بحضور عدد من كبار المسؤولين والسفراء وكبار الشخصيات.

ويُعد هذا المهرجان من أضخم الفعاليات التي تقام لأول مرة بمحتوى مختلف تحت شعار «قلب واحد»؛ بهدف إظهار ثقافات دولتين مختلفتين في كل عام؛ حيث ستتيح الفعالية للزوار مشاهدة عروض شعبية من البلدين من ضمنها العرضة السعودية واليولة الإماراتية.

كما ستتاح الفرصة لزوار المهرجان مشاهدة أجمل وأرقى العروض الحية من التراث الثقافي والاجتماعي والشعبي الكوري الجنوبي، مثل استعراض الكي بوب الموسيقي.

وستشمل الفعاليات القناع الذي يعد من التراث الكوري، وأيضًا استعراض النمر من التراث الكوري، بالإضافة إلى فنان كوري يؤدي مقطوعات غنائية كورية، وكذلك عرض أزياء حديثة وتقليدية كورية.

Advertisements

وتؤدَّى جميع تلك العروض على مسرح المهرجان بأرض نادي الجولف بفندق الإنتركونتننتال بالرياض.

ويجمع مهرجان «قلب واحد» هذا العام نخبة من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ لإبراز العلاقة الأخوية بين الدولتين وتعميق وتعزيز أواصر المحبة والتألف بين شعبي الدولتين الشقيقتين.

ومن جانبه، قال فايز الدلبحي، المدير التنفيذي لشركة «وادي التسلية لتنظيم المعارض والمؤتمرات» المسؤولة عن إقامة هذه الفعالية، إن فكرة المهرجان، والتي ستكون الأولى هذا العام، قائمة على استضافة ثقافات وحضارات دول أخرى للتعرف عن قرب على تلك الثقافات وتماشيًا مع رؤية المملكة (2030)، التي تؤكد أن المملكة مركز استثماري حيوي يربط القارات المختلفة.

وأشار الدبلجي، إلى أن المهرجان سيُعزز مفهوم التمازج الثقافي بين الشعوب والحضارات المختلفة، ولأن الثقافة هي أساس تقارب الشعوب ومن خلالها تُمد جسور التواصل والتقارب والتآلف.