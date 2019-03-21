السعودية اليوم / " مبادئ استخدام أدوات السلامة " ورشة عمل بالكلية التقنية بالقطيف



القطيف 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

نظمت الكلية التقنية بمحافظة القطيف اليوم ورشة عمل بعنوان "مبادئ استخدام أدوات السلامة " قدمها مدير إدارة السلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني بالمحافظة الرائد ممدوح العنزي، والرقيب علي الجمعان، بحضور عدد من متدربي الكلية وذلك في مقرها بمحافظة القطيف.

واستعرضت الورشة كيفية استخدام طفايات الحريق، والبطانيات الخاصة بإخماد الحريق، بالإضافة للجانب الوقائي والحرص على اقتناء الأدوات الكهربائية ذات الجودة وتجنب المنتجات الرديئة غير المطابقة لمواصفات السلامة لتفادي حوادث الحريق.

وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين عبد الواحد آل يوسف، أن الورشة تأتي ضمن العديد من المبادرات التي تنفذها الكلية خلال العام التدريبي، مقدماً شكره لمقدمي الورشة ومساهمتهم في التوعية بأهمية استخدام أدوات السلامة في مختلف المجالات.

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