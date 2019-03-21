السعودية اليوم / نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور عبدالله زينل



جدة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم بزيارة عبدالله زينل في منزله بجدة .

// انتهى //

01:16ت م

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