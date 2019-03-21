

الطائف 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

ينطلق بمحافظة الطائف غدًا فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة وذلك تحت عنوان " نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا ".

وتتضمن فعاليات الأسبوع عدة أركان توعوية وتثقيفية، بمشاركة جهات رسمية واجتماعية، إضافة إلى فعالية توعوية إرشادية في الجوري مول، خلال الأسبوع لرفع الوعي لدى المجتمع من أجل الحفاظ على البيئة.

ويتخلل الفعالية تنفيذ أسبوع البيئة اعتبارًا من الأحد القادم، وذلك بعمل حملة تنظيف وتشجير في كل من منتزه الوهط والوهيط ومنتزه الطائف الوطني وشارع الحدايق بجوار سوق الخضار المركزي وحديقة الشجرة بالسداد، وبمشاركة كل من أمانة الطائف وإدارة التعليم والمعهد العلمي ومدارس طلائع المبدعين وجمعية فتاة ثقيف بالطائف.

يذكر أن أسبوع البيئة يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية في الحفاظ على البيئة، فضلًا عن رفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة، والإسهام في الحد من التلوث البيئي.

// انتهى//

00:49ت م

0382





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ انطلاق فعاليات أسبوع البيئة بمحافظة الطائف غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.