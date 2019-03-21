السعودية اليوم / تقنية الطائف تحصل على جائزة الفريق المثالي في «أولمبياد الروبوت» الخامس



الطائف 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

حصلت الكلية التقنية بالطائف على جائزة الفريق المثالي في ختام مسارات «أولمبياد الروبوت» الخامس على مستوى الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بالمملكة التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب المهني والتقني بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم أن المهام المطلوب تنفيذها أثناء المسابقة جاءت على ثلاثة مسارات، حيث يختص المسار الأول في مسابقه vex العالمية، وتم التقيد بجميع شروط المسابقة و المهام المطلوبة بالمسابقة، والمسار الثاني مسابقة الروبوت الابتكارية حيث قدم الفريق عربة التسوق الذكية، وجاء المسار الثالث مسابقة الحل الإبداعي، المطلوب تصميم روبوت يقوم بالتحرك آليًا و طرق العلامات على الأعمدة الأربعة التي في الملعب، والعودة إلى موقع النهاية، حيث توفرت في الفريق الثقة وروح الفريق والعمل الجماعي والتعاون غيرالاتكالي والأداء المتميز والعمل بإبداع والحرص على التنظيم.

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