السعودية اليوم / نائب أمير منطقة الرياض يقدم العزاء لأسرة السديري



الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة لأسرة السديري في وفاة عبدالعزيز بن محمد التركي السديري - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وأعربت أسرة السديري عن شكرها لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .

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23:35ت م

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