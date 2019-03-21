

أملج 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م

التقى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي ، بحضور وكيل المحافظة مسعود بن مسلم الجهني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الخدمات التي تتعلق بالمساجد والدعوة والإرشاد وسبل تطويرها.

من جهته أعرب السبيعي عن شكره لمحافظ أملج على حسن الاستقبال واهتمامه الملموس بما يتعلق بالمساجد والجوامع بالمحافظة وشؤون المواطنين، الذي يترجم اهتمام وحرص صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الذي يحث دومًا على استشعار هموم المواطنين ومطالبهم وتلبيتها كلٌ فيما يخصه.

// انتهى //

23:20ت م

0360





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ أملج يلتقي مدير السعودية اليوم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.