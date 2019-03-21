صور.. تسرب غاز يشعل حريقًا داخل منزل بحائل

2019-03-21

متابعات الخليج 365 - حائل

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة حائل، مساء أمس الأربعاء، اشتعال حريق بسبب تسرب غاز في أحد المنازل.

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وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي، أن مدني حائل تمكن من إخماد الحريق، بفضل الله.

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الحريق لم يتسبب في سقوط أي ضحايا أو إصابات، فيما تسبب فقط في أضرار مادية.