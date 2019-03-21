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هنقرستيشن تطلق مسمى ذيبان على 150 ألف سائق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة هنقرستيشن، التطبيق الأكبر في مجال توصيل الطعام في المنطقة، عن إطلاق مسمى “ذيبان” على سائقيها، بعد أن تمكنوا من تجاوز عدد عشرة ملايين وجبة قام بتوصيلها أكثر من 150 ألف سائق.
ويأتي مسمى “ذيبان” اهتمامًا من هنقرستيشن بالجهود المبذولة من قِبل سائقيها تجاه تقديمهم لأفضل الخدمات وأسرعها بما يتزامن مع طلب الوجبات عبر تطبيق hungerstation المتوفر على نظامي الأندرويد وأبل.
الجدير بالذكر أن هنقرستيشن أطلقت مؤخرًا عرض 50- 50، ويأتي العرض باسترجاع نصف قيمة الطلب عند استخدام كود “بالنص”، ويأتي ذلك ضمن برامج الولاء التي تعمل عليها الشركة لتقديم خدمات تنافسيّة لعملائها بمختلف مناطق المملكة.
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