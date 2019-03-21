إنقاذ ساق شاب من البتر بمستشفى أبو عريش بجازان

2019-03-21

متابعات الخليج 365 - جازان

تعرض شاب بسبب حادث مروري إلى إصابة مضاعفة في الساق كادت أن تتسبب في بتر قدمه.

Advertisements

وتفصيلًا تعرض شاب لإصابة مضاعفة في الساق، وتم نقله إلى مستشفى أبو عريش العام، وتم التعامل مع الحالة من قبل الطاقم الطبي بالقسم بتقديم الإسعافات الأولية ونقله إلى غرفة العمليات

ومن ثم نقل المصاب إلى غرفة العمليات وتثبيت الكسور المتعددة في الساق والكعب وعمل الإجراء الطبي اللازم باستعاضة الأنسجة عن طريق الشفط بالضغط السلبي والتئام الكسور.

وأكمل الشاب العلاج السريري اللازم، ويتمتع الآن المريض برعاية صحية وحالة جيدة بعد أن تم إنقاذ ساقه من البتر، وتأتي هذه الخطوات تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها الصحة وتحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم في المستشفيات الرئيسية، وخاصة الأقسام “الطوارئ- والعناية المركزة”.