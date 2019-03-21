فيديو.. الصحة توجه نصائح مهمة للوقاية من تسوس الأسنان

2019-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو توعوي تضمن إرشادات للعناية بصحة الفهم والأسنان، ولاسيما أنها تعد جزءًا لا يتجزأ من الصحة العامة، تتأثر بها وتؤثر فيها سلبًا أو إيجابًا.

ونصحت الوزارة بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون مرتين يوميًّا على الأقل، وذلك بتحريك الفرشة من الخلف إلى الأمام، مع مراعاة أن تكون فرشاة الأسنان معقمة وجافة، وأن يتم تغييرها كل ثلاثة أشهر.

Advertisements

وأشارت إلى أن تفريش الأسنان وحده لا يكفي للعناية بصحة الأسنان، بل يجب اتباع وسائل أخرى منها، استخدام الخيط الطبي لتنظيف الأسنان يوميًّا لتنظيف الأماكن التي لا تصل إليها فرشاة الأسنان، وزيارة طبيب الأسنان مرتين في العام على الأقل.

كما تضمنت النصائح، استخدام غسول للفم خال من الكحول، وتجنب تعاطي التبغ بكافة أنواعه، والتقليل من الكافيين، والتقليل من تناول السكريات والأطعمة والمشروبات التي تحتوي على المُلَوِّنات الغذائية، مع ضرورة ترطيب الفم دومًا بشرب الماء؛ لأن عدم وجود اللعاب الكافي داخل الفم يمكن أن يسبب مشاكل صحية كبيرة في الأسنان.