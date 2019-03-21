تقنية لإثبات أبوة ونسب الإبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

شارك فريق من الخبراء المختصين بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في إنجاز اختبارات الأبوة وإثبات النسب والكشف عن المواد المحظورة في سباقات الإبل خلال مشاركته في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 1440هـ - 2019م.

وأوضح المشرف على معهد بحوث الأحياء والبيئة بالمدينة الدكتور عبدالعزيز المالك، أن فريق الخبراء المختصين طور وبطلب من نادي الإبل اختبار البصمة الوراثية في الإبل، الذي يستخدم للكشف عن الأبوة وإثبات النسب في مسابقة الفحل وإنتاجه، وتم تطبيق أعلى المعايير المستخدمة في هذا المجال لإجراء التحاليل الوراثية باستخدام عدد من الواسمات الجزيئية المعتمدة من الجمعية الدولية لعلم الوراثة الحيوانية.

Advertisements

وأبان المالك أن فريق الخبراء فحص الهجن المتنافسة على جائزة الملك عبدالعزيز لسباق الهجن للتأكد من خلوها من المواد المنشطة والمحظور تعاطيها، وتسليم النتائج للجنة المنظمة بشكل دوري منتظم خلال 72 ساعة من جمع العينات.

وتأتي مشاركة المدينة في هذا المهرجان والمهرجانات السابقة في إطار الشراكة مع نادي الإبل واتحاد الهجن، إضافة إلى سعي المدينة المتواصل لنقل وتوطين التقنيات الحديثة في مجال أبحاث الإبل، والذي يسهم بدوره في الحفاظ عليها كموروث وطني.

وتعمل مدينة العلوم والتقنية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في المملكة على توظيف مخرجات البحث العلمي والابتكار واستخدامها في إعداد السياسات والتشريعات الخاصة بتنظيم مسابقات الإبل في المملكة، وتوسيع نطاق الفحوصات وإجراء التحاليل الوراثية في السباقات الأخرى كالصقور والخيول.

يذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نفذت عددا كبيرا من الأبحاث العلمية المتعلقة بالإبل كان من أبرزها إنجاز الخريطة الوراثية لجينوم الجمل العربي الذي لاقى صدى واسعا في الأوساط العلمية على المستوى العالمي.