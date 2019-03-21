"مسك الابتكار" تدعم 19 مشروعا ناجحا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أخذت مبادرة مسك الابتكار بيد 19 شركة ناشئة بهدف تأهيل الكفاءات الشابة وتمكين مشاريعهم من النجاح عبر دعم الأفكار الخلاقة، حيث قدمت هذه الشركات حلولا ابتكارية في 10 مجالات، مثل إنتاج نظام تسويق وبيع المحاصيل، وإنشاء أول منصة في الوطن العربي لاكتشاف مواهب التقنيات المتقدمة، وتوفير حلول لتحويل النقود عبر الهاتف بسلاسة، لتساعد العمال المهاجرين على تحويل أموالهم من غير رسوم، ودعم سوق الكترونية تساعد أطباء الأسنان على شراء المنتجات الأصلية والحلول الرقمية الحديثة.

ويأتي دعم الشركات الناشئة ضمن برنامج «500 Misk» الذي تنفذه مسك الابتكار، أحد مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية»، بالتعاون مع أفضل مطوري الأعمال في وادي السيليكون «500 Startups»، بهدف تنمية المشاريع الناشئة وتحويلها إلى شركات ناجحة، والعمل على دعم الأفكار الخلاقة بما يساعد على توفير الوظائف ورفع نسبة إسهام ريادة الأعمال في إجمالي الناتج المحلي.

وفيما يستمر البرنامج حتى 7 رمضان المقبل في الرياض، بلغ عدد المتقدمين للبرنامج 500 متقدم من دول الخليج وشمال أفريقيا، تم اختيار 19 منهم لبدء التجربة والمضي قدما في الدخول بشركاتهم الناشئة إلى قطاع الأعمال العالمي، حيث وصل الاستثمار الإجمالي في هذا البرنامج إلى 3.750 ملايين ريال «مليون دولار»، كما أسهم في هذا البرنامج كل من «منشآت» كشريك استراتيجي، وتطبيق المسافر كشريك للسفر.

ووقعت مسك الابتكار في وقت سابق اتفاقية شراكة مع شركة 500 Startups التي أسهمت خلال 8 أعوام في تأسيس 2000 شركة جديدة في 60 دولة حول العالم، وتعد الاتفاقية فرصة مهمة يعمل خلالها الطرفان على إيجاد بيئة محفزة لريادة الأعمال، بما يضمن اكتشاف الموهوبين، وإنشاء شركات ناجحة بنماذج عمل مبتكرة وربطها بالمستثمرين الإقليميين والعالميين.

الشركات الناشئة المدعومة في برنامج Misk 500

أكوابونكس

شركة تقدم حلولا متكاملة من بناء وتشغيل نظام الأكوابنكس إلى تسويق وبيع المحاصيل.

ديناري كاش

وتوفر حلولا لتحويل النقود عبر الهاتف بسلاسة، لتساعد العمال المهاجرين على إرسال أموالهم إلى أوطانهم من غير رسوم.

المواهب السيبرانية

أول منصة في الوطن العربي لاكتشاف المواهب في مجال أمن المعلومات عن طريق مسابقات وتحديات تقنية في مجال الأمن السيبراني.

دينتاكارتس

سوق الكترونية تساعد أطباء الأسنان على شراء المنتجات الأصلية والحلول الرقمية الحديثة.

فيو

وهو تطبيق يسمح للمستخدمين بمشاركة مفضلاتهم مثل الكتب، الأفلام والمنتجات، واكتشاف مفضلات الآخرين من الشبكات.

جيمبال

منصة لإضافة عناصر التحفيز والتفاعل في المواقع الالكترونية والتطبيقات، من أجل تحسين التفاعل ورفع معدلات ولاء العملاء.

منصة قاذرن

لحجز الشاليهات، وتمكن من البحث، الحجز، الدفع عن طريق الانترنت، وتمنح ملاك الشاليهات فرصة لعرض الشاليه وإدارته.

تطبيق أنفيجو

يسمح بالحصول على سيارة عن طريق نظام الاشتراك الشهري، بالإضافة إلى تغييرها أو تبديلها في أي وقت.

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تطبيق كويزتو

منصةتساعد المراكز التعليمية والعائلات على تحفيز أطفالهم على زيادة مطالعةالكتب بطريقة ترفيهية وممتعة.

تطبيق بي فايف إم

يسمح بدخول أي دورة رياضية بأفضل النوادي مع اشتراك واحد، ويدفع المشترك أقل ويحصل على أكثر خدمات، ويتدرب في أي مكان .

منصة بينأوفر

تتيح الإحصاءات والإعلانات التي تساعد المتاجر في زيادة المبيعات عن طريق إنشاء إعلانات تستهدف المستخدمين.

متجر كنز الالكتروني

ويعمل على بيع الملابس في السوق السعودي ويساعد على اختيار الستايل والمقاس المناسب.

برنامج شيلدفاي

منصة لحماية التطبيقات وتحسين أمان البرمجيات للمطورين.

تطبيق سبيرو

سوق لقطع غيار السيارات يسهل على العملاء شراء قطع غيار السيارات الجديدة أو المستعملة ويقوم بتوصيلها لأي مكان في السعودية.

تطبيق تلقاني لتأجير السيارات

يمكن العميل من استئجار السيارة المفضلة بكل سهولة وبأفضل الأسعار.

تطبيق صبار

يقدم الحل للتوظيف في المطاعم والمقاهي والمعارض التجارية للمنشآت والباحثين عن عمل، بتقنيته المبتكرة التي تضاعف كفاءة التوظيف واختيار المتقدم المناسب للوظيفة.

إنورا

شركة تعمل على تصميم منتجات لحل أي مشاكل تواجه عددا كبيرا من الأفراد في استخداماتهم اليومية للخدمات الصحية والاستهلاكية.

تطبيق تيكر

نظام سحابي يمكن المطاعممن إنشاء موقع وتطبيق خاص بهم لاستقبال الطلبات أونلاين بشكلفوري.

تطبيق فيتوورك

يعنى بالمنتجات وتقديم خدمات الرعاية البيطرية بالمنزل.