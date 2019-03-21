بومبيو: ولي العهد داعم لجهود السلام باليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان يدعم جهود السلام في اليمن، مقدما شكره لولي العهد على دعم السعودية جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث في دفع العملية السياسية باليمن.
وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، فإن الوزير الأمريكي وولي العهد اتفقا في اتصال هاتفي أمس الأول على ضرورة التزام الأطراف بالاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في السويد، كما ناقشا قضايا حقوق الإنسان والتطورات في المنطقة.
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