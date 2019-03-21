السعودية | خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بملك المغرب

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأربعاء اتصالاً هاتفياً بأخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. وجرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الأخوية الصادقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر المحبة المتجذرة والراسخة على مر السنيين، والتأكيد على متانتها، والحرص على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات. كما جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

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