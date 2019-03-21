موضوع عيد الأم 2019..موضوع تعبير يوضح فضلها وحبها وخيرها

عندما سأل الصحابة “رسول الله صلى الله عليه وسلم” من أحق الناس بحُسن الصحبة قال لهم أُمك ثم أُمك ثم أُمك ثم أبوك،وهناك قصيدة قالها الشاعر حافظ إبراهيم، بعنوان ” العلم والأخلاق، ذكر فيها أن الأم مدرسة إذا أعددتها أعدت شعبا طيب الأعراق، فلا أحد يستطيع إنكار فضل الأمر، فيأتي عيد الأم 2019 مناسبة بلون ورائحة زهور الربيع في كل عام يوافق بمصر اليوم الحادي والعشرون من شهر مارس، وهذا اليوم ليس ضمن الأجازات الرسمية في مصر، ولكنه مناسبة اجتماعية يتم الاحتفال به بأعظم امرأة في التاريخ هي {الأم}.

وكل من له أم على قيد الحياة عليه أن يحمد الله حمداً كثيراً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، لأنك بهذه الأم تمتلك كنزاً كبيراً من البركة ومن الدعوات المستجابة، التي تُرسلها لك أُمك في كل وقت وحين وخاصاً عندما تسمع الأذان، تجدها دون أن تشعر تدعو لك ولإخوتك ولجميع المسلمين، ويجب أن تتذكر متى عيد الأم ولاحظ ما أقول.

أنت تنشغل بحياتك وهي تنشغل بك، أنت قد تجد مشقة في خدمتها وهي تسعد بتحقيق مطالبك، كل من حولك يُحبونك لغرض وهي الوحيدة التي تُحبك بدون غرض، فالله سبحانه وتعالى خلقها بطبيعة خاصة جداً حيث تُعطي بلا مقابل ولا انتظار مقابل، وسعادتها هي فيما تُقدمه لابنائها من خدمات وتُشعرهم بالسعادة والاطمئنان فهي الأم.

عيد الأم 2019

مناسبة عيد الأم مناسبة اجتماعية وهذه مجموعة من الصور والرسائل للأم وهي في الواقع ليست عيداً للأم وحدها بل هي عيداً لنا لأننا عندنا أم نحتفل معها، لذا فالكل يتسائل عن موعد عيد الأم لهذا العام؟ يوافق يوم الخميس 21/مارس من كل عام.

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يوجد الكثير من الأيات القرانية والأحاديث النبوية التي تُقدر قيمة ومكانة الأم وكثيراً ما درسناها في مراحل الدراسة في الابتدائية والإعدادية.

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [لقمان: 14، 15].

وكل مَنَ ماتت أمه وتمر عليه هذه المناسبة لا يشعر في عيد الأم إلا بشيء غالي جداً مفقود منه، ومن ماتت أُمه أقول له لا تحزن وتواصل معها عن طريق الدعاء لها، وأنت ساجداً في كل صلاة وقل (اللهم إغفر لأبي وأُمي وإرحمهما كما ربياني صغيرا).

حل شهر مارس الذي تقام فيه الاحتفالات بمناسبة عيد الأم والجميع أصبح يفكر في احضرا هدية للأم، عرفاناً بجميل وفضل الأم.