شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يستقبل السفير الأسترالي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه صباح اليوم السفير الأسترالي لدى المملكة رضوان جودت. وتم خلال اللقاء تبادل الحديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة في كلا البلدين، كما نوقش خلال اللقاء سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.



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