شكرا لقرائتكم خبر عن «نقلي»: تنسيق متكامل مع لمواجهة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد، خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، اليوم، بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن البلدين مقبلين على مشاريع اقتصادية واستثمارية كبيرة.
وأشار "نقلي"، إلى ما تشهده المملكة من تطور وانفتاح لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات، وعلى المستوى الثقافي والعلمي والاقتصادي والترفيهي لتحقيق رؤية 2030.
وتضمن الحديث بين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر والإعلاميين، أهمية القيام بعمل مشترك لحماية الشباب من الفكر المتطرف، منبهًا إلى أهمية إقامة منتدى يجمع بين شبابي المملكة ومصر يقام بالتناوب في البلدين الشقيقين.
وعبر السفير أسامة نقلي عن شكره للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتنظيمه اللقاء مع رؤساء التحرير والصحفيين المصريين.
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