شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بتفعيل «أسبوع البيئة» والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، كافة المحافظات والقطاعات الحكومية والخاصة بتفعيل "أسبوع البيئة". وأوضحت إمارة المنطقة الشرقية، أن فعاليات الأسبوع تنطلق، غدًا الخميس، تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا" وتبني مبادرات وأنشطة تعنى بالاهتمام بالبيئة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يوجه بتفعيل «أسبوع البيئة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.