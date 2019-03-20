شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول دفعة من السعوديات بـ«المراقبة الجوية» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس ريان طرابزوني، أن الشركة تولي توظيف الفتيات في مختلف المهن اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من مساهمتها في رؤية المملكة "2030"، ولدعم المرأة السعودية وتمكينها من العمل في وظائف مختلفة، ورفع نسبة مشاركتها في مختلف تخصصات سوق العمل السعودي".
وقال طرابزوني: "سعدنا جدًا أن المرأة السعودية ستدخل مجال المراقبة الجوية لأول مرة، وكلنا ثقة في قدراتها، فقد أثبتت كفاءتها في مختلف التخصصات، حيث لمسنا فيهن الجدية والمثابرة منذ التحاقهن في البرنامج الدراسي التأهيلي، كما أن هناك دفعة أخرى من الفتيات يبلغ عددهن (15) فتاة، يدرسن حاليًا ببرنامج المراقبة الجوية للسيدات، ويمثلن الدفعة الثانية من المراقبات الجويات السعوديات، حيث سيتم تعيينهن في الشركة بعد اجتيازهن للبرنامج بنجاح".
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