شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم جماعي يصرع ويُصيب 6 في بيش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

تسبب تصادم عدد من السيارات عند مدخل محافظة بيش الجنوبي مساء اليوم (الأربعاء)، في وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي صرخي، أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة السابعة وستة وعشرون دقيقة من مساء اليوم، بلاغاً عن تصادم عدد من السيارات عند المدخل الجنوبي لمحافظة بيش، ووقوع مصابين.

وأكد أنه فور تلقي البلاغ، تم توجيه ثلاث فرق إسعافية إلى موقع الحادث، حيث تبيَّن وجود ست حالات منها حالة واحدة متوفية، وحالتين إصابتهما حرجة، وثلاث حالات لديهم إصابات متوسطة، لافتاً إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى بيش العام ومستشفى صبيا لتلقي العلاج، بينما نُقلت الحالة المتوفاه إلى ثلاجة الموتى، فيما ذكر شهود عيان أن الحادث شهد تصادم ثمان سيارات.