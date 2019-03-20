شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يدفع بـ2393 خريجاً من الأمن العام لميادين الشرف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض) @_aalghamdi

كرَّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مساء اليوم (الأربعاء)، الطلاب الأوائل والخريجين من الدورات التأهيلية للأمن العام، التي أُقيمت في ثلاث مناطق تشمل الرياض والقصيم والشرقية، والبالغ عددهم 2393 خريجاً، وذلك لدى رعايته الحفل الذي أُقيم في مدينة تدريب الأمن العام الواقعة على امتداد طريق خريص في الرياض.

ولدى وصول وزير الداخلية مقر الحفل، عُزف السلام الملكي، ثم استعرض الخريجين، قبل أن يبدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم.

ثم ألقى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كلمة عبَّر فيها عن شكره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، على تشريفه ورعايته حفل تخريج الدورات التأهيلية.

وقال الفريق أول الحربي: «إن تشريفكم لنا في هذه الليلة المباركة ورعايتكم لحفل تخريج طلبة مدينة الأمن العام في منطقة الرياض، ومدينة تدريب الأمن العام في المنطقة الشرقية، ومدينة تدريب الأمن العام في منطقة القصيم، لهو محل فخر واعتزاز لجميع رجال الأمن، ويعكس مدى اهتمامكم بمنسوبي الأمن العام في مختلف المجالات».

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وأعرب الفريق الحربي عن فرحة جميع منسوبي الأمن العام بتخريج دفعة من طلبة الأمن العام الذين سيسهمون في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، مؤكداً حرص الأمن العام على اختيار المتقدمين تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتوجيهات وزير الداخلية، حيث تم اختيار الملتحقين بالأمن العام وفق شروط محددة، وتأهيلهم بدنياً وفكرياً خلال عام كامل، وإلحاقهم بدورات تدريبية في أمن الطرق والمرور والدوريات وأمن الحج والعمرة.

وأشار إلى أن عدد الخريجين هذا العام بلغ 5086 خريجاً، يمثلون طلبة مدينة الامن العام في الرياض والشرقية والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

عقب ذلك، بدأت مسيرة الخريجين، ثم قدَّم الخريجين عدداً من المهارات الأمنية في عمليات الإنقاذ والسيطرة والمواجهة، والتي كشفت عن مستوى عالٍ من التدريب الذي تلقاه الخريجين.

ثم أدى الخريجون القسم، وتلا ذلك تكريم عدد من الجهات المساندة والرعاة والمشاركين، ثم قدَّم مدير الأمن العام هدية تذكارية لوزير الداخلية.