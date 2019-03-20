شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تُسلِّم عدد من المواطنين مفتاح «منزل مبارك» في حائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

«منزل مبارك.. جعله الله عامراً ومحاطاً بالحفظ والسعادة»، كانت هذه العبارة رسالة تهنئة بالمنزل الجديد في المجتمع السعودي، سواءً من الجيران أو الاقارب والأصدقاء، لكن هذا العام كانت هي العبارة الاجتماعية الرسمية لوزارة الإسكان، بعد إصرار حكومي قوي من وزارة الإسكان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجمعيات الخيرية، لتوفير السكن لمحدودي الدخل، حيث سلّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، اليوم (الأربعاء)، بحضور نائب أمير المنطقة، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم اليوم في حائل.

وتُمثل هذه الدفعة جزء من الوحدات السكنية التي وفرها البرنامج ضمن عدة اتفاقيات شراكة مع ما يقارب 200 جمعية أهلية منتشرة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، بهدف الوصول السريع للمستفيدين من الإسكان التنموي وتلبية احتياجاتهم من المساكن.