شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تستحدث كلية القرآن الكريم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استحدثت جامعة جدة، ضمن خططها الإستراتيجية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية كثاني كلية من نوعها على مستوى الجامعات استحدثت جامعة جدة، ضمن خططها الإستراتيجية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية كثاني كلية من نوعها على مستوى الجامعات السعودية التي افتتحها أخيرا محافظ جدة، في حفل اختتام مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم للطلاب والطالبات في المحافظة في دورتها العاشرة. وأكد عميد كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بجامعة جدة الدكتور صلاح باعثمان، حرص القائمين على أن تكون علوم القرآن الكريم أهم الأهداف الإستراتيجية للجامعة التي تبنت إقامة المنافسات والمسابقات القرآنية لاستقطاب ورعاية الموهوبين من حفظة القرآن الكريم حيث توجت ذلك بإنشاء هذه الكلية ليلتحقوا بتخصصاتها المختلفة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة جدة تستحدث كلية القرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.