شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 6 مخططات في حائل بمساحة 5 مليون متر لتوفير 5 آلاف قطعة أرض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

رعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، قبل قليل، بحضور نائب أمير المنطقة، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، توقيع 6 اتفاقيات لتنفيذ وتطوير البنية التحتية لستة مخططات جديدة في منطقة حائل تبلغ مساحتها نحو 5 مليون متر مربع، تحوي أكثر من 5 آلاف قطعة أرض.

وتتضمن الاتفاقية إيصال شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة، والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة، تمهيداً لتسليمها للمستفيدين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان.

وشملت الاتفاقيات مخطط سميراء الممتد على مساحة 249,968.00 متر مربع، والذي يوفر نحو 849 أرضاً مجانية، ومخطط موقق ومخطط الشملي الواقعان في مدينة حائل على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، ويوفران 960 قطعة أرض، كما تم توقيع اتفاقية تطوير مخطط بقعاء 2 الشرقية الواقع شرقي محافظة بقعاء الذي تتجاوز مساحته 809 ألف متر مربع، ويوفر 536 أرضاً، ومخطط الشملي 1489 الذي يوفر 705 قطع أراضي، إضافة إلى مخطط المدائن الذي يقع على مساحة تتجاوز 2 مليون متر مربع ويوفر 2307 قطع أراضي.

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وشدد أمير منطقة حائل على أهمية تطوير مخططات الأراضي السكنية في المنطقة وتوفير جميع الخدمات فيها تمهيداً لتسليمها للمواطنين، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في توفير هذه الخيارات أمام المواطنين.

وثمّن الأمير عبدالعزيز بن سعد الدعم الكبير الذي تحظى به المنطقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتوجيهاتهما السديدة بتوفير جميع سبل الرفاهية لأبناء الوطن كافة، مقدماً شكره لوزير الإسكان على ضخ هذه الخيارات السكنية سواء على مستوى المشاريع أو تطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين لبدء البناء، ما يسهم بشكل كبير في تسريع عملية تملك المواطنين للمسكن الملائم، وتحقيق أحد أهداف برنامج الإسكان ـ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ـ، بالوصول بنسبة التملك إلى 70 في المئة بحلول عام 2030.

وستسهم الأعمال الجديدة لوزارة الاسكان في هبوط أسعار الأراضي والفلل السكنية المبالغ في أسعارها في حائل والمحافظات التابعة لها.