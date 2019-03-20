شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: مصادرة 12.6 طن معسل وجراك مجهولة المصدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الأحساء)

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، بمساندة الجهات الأمنية في الأحساء، مزرعة تستغلها عمالة مخالفة في غش المعسل والجراك بعد خلطها بالنكهات والزيوت العطرية ومادة الجلسرين، وتمت مصادرة 12.5 لتر من الزيوت العطرية، و12.6 طن من الألوان والمعسل والجراك مجهولة المصدر.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في «تويتر»، أنه يتم إعادة تعبئة المواد وتغليفها وتزوير تواريخ صلاحيتها قبل أن يتم توزيعها، مشيرة إلى أنه تم إتلاف جميع الكميات وإغلاق الموقع واستدعاء صاحب المزرعة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.