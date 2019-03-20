شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة.. أفضل شخصية مؤثرة على وسائل التواصل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله السميري (تبوك)
حصل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على جائزة أفضل شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الصالح العام، خلال حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي الذي أُقيم في في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الرييعة: «أتقدم بالشكر والتقدير لدولة الإمارات ولحاكم الشارقة على تشريفي بجائزة أفضل شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الصالح العام، وأسأل الله التوفيق».
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