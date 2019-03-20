شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية بداء تُصادر عدداً من المنتجات المحظورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

نفَّذت بلدية بداء التابعة لمحافظة الوجه جولات تفتيشية مسائية مفاجئة استهدفت التموينات الغذائية ومحلات العطارة, حيث تم رصد عدد من المنتجات المحظورة من قِبل الهيئة العامة الدواء والغذاء، وجرى مصادرتها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

أوضح ذلك لـ«الخليج 365»، رئيس بلدية بداء المهندس محمود بن عبدالله العطوي، موضحاً أن الحملة التفتيشية تأتي من منطلق حرص البلدية على الحد من التجاوزات الحاصلة في المنشآت التي لها علاقة بالجوانب الصحية، داعياً جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرقم 940.