، السفير السعودي بالقاهرة: تنسيق متكامل بين الرباعي العربي للتصدي لسموم قطر الإعلامية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد عمق العلاقات بين البلدَيْن خلال استضافته بالمجلس الأعلى للإعلام المصري

التقى أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، وذلك بحضور رؤساء تحرير الصحف المصرية ووسائل الإعلام.

وفي التفاصيل، أكد السفير نقلي خلال اللقاء الذي استضافه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمقره في القاهرة عُمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن البلدين مقبلان على مشاريع اقتصادية واستثمارية كبيرة.

ونوه بما تشهده السعودية من تطور وانفتاح لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات، وعلى المستوى الثقافي والعلمي والاقتصادي والترفيهي لتحقيق رؤية 2030.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر وجود تنسيق متكامل بين السعودية ومصر وبقية دول الرباعي العربي لمواجهة الإرهاب، والتصدي لمحاولات قطر عبر أذرعها الإعلامية بث سمومها في المنطقة والعالم.

وتضمن الحديث بين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر والإعلاميين أهمية القيام بعمل مشترك لحماية الشباب من الفكر المتطرف، منبهًا إلى أهمية إقامة منتدى يجمع بين شباب السعودية ومصر، يقام بالتناوب في البلدين الشقيقين.

وعبّر السفير "نقلي" عن شكره للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتنظيمه هذا اللقاء مع رؤساء التحرير والصحفيين المصريين.