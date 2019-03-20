، "كيدانيان": قريبًا الإمارات على خطى السعودية في رفع الحظر على سفر رعاياها للبنان ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع استتباب الوضع الأمني والاستقرار السياسي بعد الانتخابات الأخيرة:

أكد وزير السياحة أفيديس كيدانيان، أن "قرار رفع السعودية الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان كان نتيجة تشكيل الحكومة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "السعودية كانت قد وعدت قبل تشكيل الحكومة بأنها سوف ترفع الحظر بمجرد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية، وبالتالي كانت هي الخطوة الأولى والسباقة، ما يعطي صافرة الانطلاق لكل دول الخليج لتحذو حذوها برفع حظر سفر رعاياهم إلى لبنان".

ولفت "كيدانيان" إلى أن "الإمارات تتأكد من أمور أمنية في المطار لتتوصل لقرار رفع الحظر"، مشيرًا إلى أن "سفير الإمارات في لبنان يقوم بجهد جبار في هذا الاتجاه وفي فترة قريبة سيتأكد ذلك".

وأوضح أن "سبب الحظر من الأساس كان لأسباب أمنية أكثر منها سياسية ومع استتباب الوضع الأمني والاستقرار السياسي، بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة وعودة رئيس الحكومة سعد الحريري، أدت إلى انتفاء السبب وعادت الأمور إلى مجاريها".

وأكد "كيدانيان" أن "نتائج هذه العودة كثيرة على الاقتصاد اللبناني والسياحي الذي يعتمد بشكل رئيس على السائح الخليجي، وبالتالي عودتهم سوف تعيد الزخم والنشاط إلى القطاع السياحي وبالتالي إلى القطاع الاقتصادي في لبنان".

وأشار إلى أنها "خطوة داعمة للبنان لتخطي أزمتها الاقتصادية"، مشيرًا إلى أن "التوجه الموجود في لبنان هو العمل بشكل جدي لتخطي الأزمة الاقتصادية، وعودة السائح الخليجي ستكون رافعة لضخ العمل في عجلة الاقتصاد اللبناني".

وشدد على أن "السياحة في أفضل حالاتها كانت تشكل 20 بالمائة من الدخل القومي عام 2010 عندما كان عدد السائحين 2 مليون و200 ألف سائح كان السائح العربي يشكل أكثر من 40 بالمائة من عدد السياح، وفي السنوات الماضية انخفض هذا العدد، ونتوقع أن تعود في هذه السنة إلى سابق عهدها ونشهد ارتفاع العدد من الخليج في ظل استقبالنا أعدادًا من العراق ومصر أيضًا" كما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.